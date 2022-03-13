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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! istanbullular güneşe hasret
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! istanbullular güneşe hasret
- Haber Merkezi
- 13.03.2022 - 10:02
- Güncelleme : 13.03.2022 - 10:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Karadeniz (Zonguldak Bolu ve Düzce dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile İstanbul, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ÇANAKKALE °C, 6°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 3°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 6°C
- Parçalı bulutlu
- KOCAELİ °C, 3°C
- Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, -1°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- DENİZLİ °C, 4°C
- Parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 9°C
- Parçalı bulutlu
- MANİSA °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ADANA °C, 11° C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 11°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- HATAY °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- ISPARTA °C, 1°C
- Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ANKARA °C, 1°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere kar yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 1°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KAYSERİ °C, -2°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
- KIRŞEHİR °C, -1°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- BOLU °C, 0°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- DÜZCE °C, 4°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KASTAMONU °C, 2°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
- ZONGULDAK °C, 4°C
- Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- RİZE °C, 4°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
- SAMSUN °C, 5°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- TOKAT °C, 2°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- TRABZON °C, 4°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tamin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, -3°C
- Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- KARS °C, -4°C
- Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- MALATYA °C, 3°C
- Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
- VAN °C, 2°C
- Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 7°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
- GAZİANTEP °C, 3°C
- Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
- SİİRT °C, 4°C
- Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 7°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı