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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İşte il il güncel haritalar...
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İşte il il güncel haritalar...
- Haber Merkezi
- 17.02.2022 - 10:41
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu ile zamanla güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.
Vatandaşlar 17 Şubat Perşembe gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 17 Şubat 2022...
17 ŞUBAT 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 17°C
- Parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 13°C
- Parçalı bulutlu
- KOCAELİ °C, 18°C
- Parçalı bulutlu
- TEKİRDAĞ °C, 12°C
- Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 10°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 16°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR °C, 17°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
- MUĞLA °C, 14°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ADANA °C, 18°C
- Parçalı bulutlu
- ANTALYA °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
- HATAY °C, 15°C
- Parçalı bulutlu
- ISPARTA °C, 11°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ANKARA °C, 9°C
- Parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 11°C
- Parçalı bulutlu
- KAYSERİ °C, 5°C
- Parçalı bulutlu
- KONYA °C, 9°C
- Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- BOLU °C, 10°C
- Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 16°C
- Parçalı bulutlu
- KASTAMONU °C, 12°C
- Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 15°C
- Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğu kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- RİZE °C, 11°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 15°C
- Parçalı bulutlu
- TOKAT °C, 8°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 10°C
- Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AĞRI °C, -4°C
- Parçalı bulutlu
- ERZURUM °C, -2°C
- Parçalı bulutlu
- MALATYA °C, 7°C
- Parçalı bulutlu
- VAN °C, 2°C
- Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 14°C
- Az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 13°C
- Az bulutlu
- MARDİN °C, 12°C
- Az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 17°C
- Az bulutlu