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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kısa kollular dolaptan çıktı mı?
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kısa kollular dolaptan çıktı mı?
- Haber Merkezi
- 31.03.2022 - 10:34
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu ve kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
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MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- SAKARYA °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
- DENİZLİ °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
- İZMİR °C, 21°C
- Parçalı ve az bulutlu. zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 22°C
- Az bulutlu
- ANTALYA °C, 21°C
- Az bulutlu
- HATAY °C, 23°C
- Az bulutlu
- ISPARTA °C, 16°C
- Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 20°C
- Az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 23°C
- Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
- KAYSERİ °C, 19°C
- Az bulutlu
- KONYA °C, 20°C
- Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 19°C
- Az bulutlu
- DÜZCE °C, 25°C
- Az bulutlu
- KASTAMONU °C, 21°C
- Az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 23°C
- Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.
- RİZE °C, 18°C
- Az bulutlu
- SAMSUN °C, 23°C
- Az bulutlu
- TOKAT °C, 21°C
- Az bulutlu
- TRABZON °C, 16°C
- Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 9°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 8°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 9°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 20°C
- Az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 20°C
- Az bulutlu
- SİİRT °C, 19°C
- Az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 23°C
- Az bulutlu