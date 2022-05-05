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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Mayıs galiba kapıdan baktıracak...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 5 Mayıs Perşembe hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 10:10
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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Mayıs galiba kapıdan baktıracak...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay, Giresun, Trabzon, Erzurum, Kars, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    Vatandaşlar 5 Mayıs Perşembe gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 5 Mayıs 2022...

    5 Mayıs bugün hava nasıl olacak?

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Trakya'nın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • EDİRNE °C, 23°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • İSTANBUL °C, 17°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu
    • KIRKLARELİ °C, 21°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • KOCAELİ °C, 19°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

    EGE

    Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • DENİZLİ °C, 24°C
    • Parçalı bulutlu
    • İZMİR °C, 23°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MUĞLA °C, 23°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Mayıs galiba kapıdan baktıracak... #1

    AKDENİZ

    • Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
    • ADANA °C, 27°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ANTALYA °C, 23°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • HATAY °C, 21°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ISPARTA °C, 18°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    İÇ ANADOLU

    • Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
    • ANKARA °C, 14°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ESKİŞEHİR °C, 14°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KONYA °C, 14°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • İVAS °C, 10°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Mayıs galiba kapıdan baktıracak... #2

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    • BOLU °C, 11°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
    • DÜZCE °C, 13°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
    • KASTAMONU °C, 12°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
    • ZONGULDAK °C, 14°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    • AMASYA °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
    • SAMSUN °C, 15°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
    • TOKAT °C, 14°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
    • TRABZON °C, 14°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Mayıs galiba kapıdan baktıracak... #3

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum, Kars, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    • ERZURUM °C, 10°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
    • KARS °C, 14°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
    • MALATYA °C, 17°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
    • VAN °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 20°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • GAZİANTEP °C, 18°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • SİİRT °C, 22°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ŞANLIURFA °C, 20°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Mayıs galiba kapıdan baktıracak... #4


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