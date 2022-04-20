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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Nazlı güneş yüzünü gösterecek gibi..
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Nazlı güneş yüzünü gösterecek gibi..
- Haber Merkezi
- 20.04.2022 - 09:38
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Konya'nın kuzey kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Adana, Hatay ve Osmaniye ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyi ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
Vatandaşlar 20 Nisan Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 20 Nisan 2022...
20 Nisan bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, zamanla bölgenin kuzey kesimleri ile Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 14°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 17°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu gececeği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 15°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 19°C
- Az bulutlu
- İZMİR °C, 19°C
- Az bulutlu
- MANİSA °C, 20°C
- Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 23°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 21°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Alanya'nın iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
- HATAY °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 22°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Konya'nın kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 14°C
- Parçalı bulutlu
- ÇANKIRI °C, 17°C
- Parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 16°C
- Parçalı bulutlu
- KONYA °C, 17°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 13°C
- Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 16°C
- Parçalı bulutlu
- KASTAMONU °C, 16°C
- Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 11°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.
- ERZURUM °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KARS °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 22°C
- Parçalı bulutlu
- VAN °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 24°C
- Parçalı bulutlu
- GAZİANTEP °C, 21°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- SİİRT °C, 24°C
- Parçalı bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 24°C
- Parçalı bulutlu