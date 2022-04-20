Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Nazlı güneş yüzünü gösterecek gibi..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 20 Nisan Çarşamba hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Konya'nın kuzey kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Adana, Hatay ve Osmaniye ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyi ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

Vatandaşlar 20 Nisan Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 20 Nisan 2022...

20 Nisan bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, zamanla bölgenin kuzey kesimleri ile Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu gececeği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Alanya'nın iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Konya'nın kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.