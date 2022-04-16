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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Ne tam sıcak ne tam soğuk, kafalar karışık...
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Ne tam sıcak ne tam soğuk, kafalar karışık...
- Haber Merkezi
- 16.04.2022 - 09:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
Vatandaşlar 16 Nisan Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 16 Nisan 2022...
16 Nisan bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
- EDİRNE °C, 25°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 17°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 22°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- KOCAELİ °C, 24°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 21°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 25°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 25°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
- MANİSA °C, 27°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 24°C
- Az bulutlu
- ANTALYA °C, 24°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- ISPARTA °C, 23°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- MERSİN °C, 21°C
- Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ANKARA °C, 20°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 23°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- KONYA °C, 22°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- SİVAS °C, 15°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
- BOLU °C, 20°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 26°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- KASTAMONU °C, 21°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 18°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor.
- AMASYA °C, 21°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT °C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 15°C
- Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
- ERZURUM °C, 11°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 10°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 20°C
- Az bultlu
- VAN °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 22°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 23°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 25°C
- Az bulutlu ve açık