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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Nisan değil Ocak ayına geri döndük...
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Nisan değil Ocak ayına geri döndük...
- Haber Merkezi
- 11.04.2022 - 09:21
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
Vatandaşlar 11 Nisan Pazartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 11 Nisan 2022...
11 Nisan bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
- İSTANBUL °C, 11°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
- KOCAELİ °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinde iç kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
- DENİZLİ °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu
- İZMİR °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- MANİSA °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile Isparta çevrelerinde, akşam saatlerinde Osmaniye ile Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- HATAY °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- MERSİN °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
- ANKARA °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
- ÇANKIRI °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
- KONYA °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölge genelinde (Sinop hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Sinop çevrelerinde kuzeybatı yönünden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- DÜZCE °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- KASTAMONU °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- ZONGULDAK °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Artvin hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- SAMSUN °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- TOKAT °C, 23°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- TRABZON °C, 23°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Erzincan ve Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 15°C
- Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- KARS °C, 15°C
- Parçalı, zamanla çok bulutlu
- MALATYA °C, 23°C
- Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
- VAN °C, 14°C
- Parçalı, zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 26°C
- Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 23°C
- Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 26°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 27°C
- Parçalı, zamanla çok bulutlu