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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Sıcak, çok sıcak olacak... Ama önce biraz yağmur

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 18 Mayıs Çarşamba hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 10:09
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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Sıcak, çok sıcak olacak... Ama önce biraz yağmur

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu (Ardahan hariç) ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Çorum, Amasya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    Vatandaşlar 18 Mayıs Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 18 Mayıs 2022...

    18 Mayıs bugün hava nasıl olacak?

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah Trakya kesimi ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    • EDİRNE °C, 27°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
    • İSTANBUL °C, 24°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri ile öğle ve akşam saatlerinde il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde batısında, akşam il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
    • KIRKLARELİ °C, 26°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
    • KOCAELİ °C, 29°C
    • Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    EGE

    Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 26°C
    • Parçalı bulutlu
    • DENİZLİ °C, 31°C
    • Parçalı bulutlu
    • İZMİR °C, 30°C
    • Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • MANİSA °C, 33°C
    • Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Sıcak, çok sıcak olacak... Ama önce biraz yağmur #1

    AKDENİZ

    Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 28°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ANTALYA °C, 25°C
    • Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • HATAY °C, 26°C
    • Parçalı bulutlu
    • MERSİN °C, 25°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 27°C
    • Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • ÇANKIRI °C, 28°C
    • Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • ESKİŞEHİR °C, 28°C
    • Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
    • KONYA °C, 27°C
    • Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Sıcak, çok sıcak olacak... Ama önce biraz yağmur #2

    BATI KARADENİZ

    Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 25°C
    • Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • DÜZCE °C, 29°C
    • Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KASTAMONU °C, 26°C
    • Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ZONGULDAK °C, 25°C
    • Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • AMASYA °C, 31°C
    • Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
    • ORDU °C, 24°C
    • Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
    • SAMSUN °C, 25°C
    • Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
    • TRABZON °C, 21°C
    • Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Sıcak, çok sıcak olacak... Ama önce biraz yağmur #3

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ERZURUM °C, 19°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KARS °C, 19°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • MALATYA °C, 24°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • VAN °C, 17°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 26° C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • GAZİANTEP °C, 26°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • SİİRT °C, 26°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ŞANLIURFA °C, 29°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Sıcak, çok sıcak olacak... Ama önce biraz yağmur #4


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