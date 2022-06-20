Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Sıcak dalga dalga sarıyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 20 Haziran Pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Türkiye’nin büyük çoğunluğunda parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim. İç Ege ve yer yer Marmara’da gök gürültülü sağanaklar da etkili oluyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında ölçülüyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 20 Haziran 2022...

20 Haziran bugün hava nasıl olacak?

Denizlerde rüzgar Marmara’nın Karadeniz kıyıları ve Kuzey Ege’de zaman zaman fırtına seviyesine de çıkacak şekilde kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında rüzgarın esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesinde parçalı bulutlar görülüyor, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar da etkili oluyor. Sıcaklık ise bölgede 27 ile 30 derece arasında ölçülüyor. Ege Bölgesinin iç kesimlerindeki yağış görülmeye devam ediyor. Bölgenin kalanında ise parçalı bulutlu bir gökyüzü var.

Sıcaklık İzmir’de 30, Denizli’de 33 derece ölçülüyor. Akdeniz Bölgesinde parçalı bulutlar arasından güneş görülüyor. Sıcaklık Antalya’da 30, Mersin’de 29, Adana’da 32 derece ölçülüyor.

İç Anadolu Bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü var. Eskişehir çevrelerinde sağanak yağışlar da görülebilir. Sıcaklık bölgede en yüksek 30-31 derecelerde ölçülüyor. Batı Karadeniz’de yağışlar devam ediyor.

Bölgenin kalanında ise parçalı ve az bulutlu bir hava görülüyor. Sıcaklık Bolu’da 27, Samsun’da 26, Gümüşhane’de 31 derece ölçülüyor. Doğu Anadolu Bölgesinin batı kesimlerinde güneş bolca görülüyor.

Bölgenin kalanında parçalı ve az bulutlu bir hava var ancak bölgenin kuzeyinde yerel yağışlar da etkili oluyor. Sıcaklık Erzurum’da 29, Malatya’da 36 derece ölçülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde güneş bolca görülüyor. Sıcaklık yer yer 40 derecelerde ölçülüyor. Öğle saatlerinde sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı.