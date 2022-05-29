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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Sıcak hava dalga dalga geliyor..
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Sıcak hava dalga dalga geliyor..
- 29.05.2022 - 10:18
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Burdur, Isparta, Bolu, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Bingöl, Muş çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Sakarya ve Bursa'nın güneyi, Van ve Hakkari'nin doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 29 Mayıs Pazar gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 29 Mayıs 2022...
29 Mayıs bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Bursa ve Sakarya'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 34°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 33°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 35°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyon ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 31°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 37°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 36°C
- Parçalı bulutlu
- MANİSA °C, 38°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Burdur ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 34°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 34°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Akşam saatlerinden sonra Ankara çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 34°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KONYA °C, 31°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- YOZGAT °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 31°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 36°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 35°C
- Parçalı ve az bulutlu
- GÜMÜŞHANE °C, 30°C
- Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ORDU °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 23°C
- Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimleri, Bingöl, Muş çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 31°C
- Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 23°C
- Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 33° C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık