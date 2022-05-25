Petrol
111.63
0.85%
Euro
17.4566
0.93%
Dolar
16.3431
1.66%
Altın
975.02
0.91%
Borsa
2389
0.00%
Bitcoin
488.290
2.62%
BTXN Coin
13.37
-3.11%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Sıcak tepede, kafalar sahilde...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 25 Mayıs Çarşamba hava nasıl olacak?
    • 25.05.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 10:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Sıcak tepede, kafalar sahilde...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, Rize, Kars, Ardahan ve Ağrı illeri ile Kütahya'nın doğu, Afyon'un kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

    Vatandaşlar 25 Mayıs Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022...

    25 Mayıs bugün hava nasıl olacak?

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • BURSA °C, 29°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • EDİRNE °C, 31°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İSTANBUL °C, 26°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KOCAELİ °C, 28°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya'nın doğu, Afyonkarahisar'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinde Afyonkarahisar'ın batı, Denizli'nin doğu çevrelerinin yer yer çok bulutlu, kısa süreli-yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 26°C
    • Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı çevreleri yer yer çok bulutlu, kısa süreli-yerel sağanak yağışlı
    • DENİZLİ °C, 34°C
    • Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde doğu çevreleri yer yer çok bulutlu, kısa süreli-yerel sağanak yağışlı
    • İZMİR °C, 33°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MANİSA °C, 36°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Sıcak tepede, kafalar sahilde... #1

    AKDENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 27°C
    • Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ANTALYA °C, 29°C
    • Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • HATAY °C, 28°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MERSİN °C, 28°C
    • Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 24°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 26°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KONYA °C, 26°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • SİVAS °C, 20°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Sıcak tepede, kafalar sahilde... #2

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 24°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • DÜZCE °C, 28°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • SİNOP °C, 19°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 22°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Rize çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • AMASYA °C, 24°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ORDU °C, 17°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • SAMSUN °C, 18°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • TRABZON °C, 17°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Sıcak tepede, kafalar sahilde... #3

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars ve Ağrı ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgârın, bölgenin güneydoğu kesimlerinde güneybatıdan (Lodos) kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

    • ERZURUM °C, 18°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KARS °C, 13°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • MALATYA °C, 23°C
    • Parçalı bulutlu VAN °C, 15°C Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

    • DİYARBAKIR °C, 27°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • GAZİANTEP °C, 27°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • SİİRT °C, 24°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ŞANLIURFA °C, 29°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Sıcak tepede, kafalar sahilde... #4


    İlginizi Çekebilir

    Mersin'de, öğrencilerin bıçaklı kavgası kanlı bitti
    3. Sayfa

    Mersin'de, öğrencilerin bıçaklı kavgası kanlı bitti

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    'Bu millete yeniden parmak sallamaya kalkıyorlar'
    İç Haber

    'Bu millete yeniden parmak sallamaya kalkıyorlar'

    Görüş Bildir