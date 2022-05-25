Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Sıcak tepede, kafalar sahilde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 25 Mayıs Çarşamba hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, Rize, Kars, Ardahan ve Ağrı illeri ile Kütahya'nın doğu, Afyon'un kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Vatandaşlar 25 Mayıs Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022...

25 Mayıs bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya'nın doğu, Afyonkarahisar'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinde Afyonkarahisar'ın batı, Denizli'nin doğu çevrelerinin yer yer çok bulutlu, kısa süreli-yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı çevreleri yer yer çok bulutlu, kısa süreli-yerel sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde doğu çevreleri yer yer çok bulutlu, kısa süreli-yerel sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Rize çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORDU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars ve Ağrı ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın, bölgenin güneydoğu kesimlerinde güneybatıdan (Lodos) kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu VAN °C, 15°C Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.