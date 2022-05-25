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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Sıcak tepede, kafalar sahilde...
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Sıcak tepede, kafalar sahilde...
- 25.05.2022 - 10:28
- Güncelleme : 25.05.2022 - 10:35
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, Rize, Kars, Ardahan ve Ağrı illeri ile Kütahya'nın doğu, Afyon'un kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
Vatandaşlar 25 Mayıs Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022...
25 Mayıs bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BURSA °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
- EDİRNE °C, 31°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya'nın doğu, Afyonkarahisar'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinde Afyonkarahisar'ın batı, Denizli'nin doğu çevrelerinin yer yer çok bulutlu, kısa süreli-yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı çevreleri yer yer çok bulutlu, kısa süreli-yerel sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 34°C
- Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde doğu çevreleri yer yer çok bulutlu, kısa süreli-yerel sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 36°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİVAS °C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Rize çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ORDU °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars ve Ağrı ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın, bölgenin güneydoğu kesimlerinde güneybatıdan (Lodos) kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
- ERZURUM °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 23°C
- Parçalı bulutlu VAN °C, 15°C Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu