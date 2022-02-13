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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Soğuk hava yeniden 'Merhaba' dedi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 13 Şubat Pazar hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 11:10
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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Soğuk hava yeniden 'Merhaba' dedi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevreleri ile Adana'nın doğu ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

    Vatandaşlar 13 Şubat Pazar gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 13 Şubat 2022...

    13 ŞUBAT 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Çanakkale'nin doğusu, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    • EDİRNE °C, 11°C
    • Parçalı zamanla çok bulutlu
    • İSTANBUL °C, 10°C
    • Parçalı zamanla çok bulutlu
    • KOCAELİ °C, 12°C
    • Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif yağmurlu
    • TEKİRDAĞ °C, 10°C
    • Parçalı zamanla çok bulutlu

    EGE

    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 7°C
    • Parçalı bulutlu
    • DENİZLİ °C, 14°C
    • Parçalı bulutlu
    • İZMİR °C, 15°C
    • Parçalı bulutlu
    • MUĞLA °C, 13°C
    • Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Soğuk hava yeniden Merhaba dedi #1

    AKDENİZ

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu zamanla Antalya'nın doğu ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Adana'nın doğu ilçeleri ve Hatay çevrelerinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

    Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

    • ADANA °C, 16°C
    • Az bulutlu
    • ANTALYA °C, 18°C
    • Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı
    • HATAY °C, 17°C
    • Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
    • ISPARTA °C, 9°C
    • Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

    • ANKARA °C, 9°C
    • Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 8°
    • C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
    • KAYSERİ °C, 5°C
    • Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
    • KONYA °C, 5°C
    • Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Soğuk hava yeniden Merhaba dedi #2

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

    • BOLU °C, 10°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • DÜZCE °C, 14°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • KASTAMONU °C, 7°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 10°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    • RİZE °C, 11°C
    • Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu
    • SAMSUN °C, 9°C
    • Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu
    • TOKAT °C, 7°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • TRABZON °C, 10°C
    • Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Soğuk hava yeniden Merhaba dedi #3

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    • AĞRI °C, 5°C
    • Az bulutlu
    • ERZURUM °C, 0°C
    • Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
    • MALATYA °C, 8°C
    • Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
    • VAN °C, 3°C
    • Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

    • DİYARBAKIR °C, 16°C
    • Az bulutlu
    • GAZİANTEP °C, 17°C
    • Az bulutlu
    • MARDİN °C, 14°C
    • Az bulutlu
    • ŞANLIURFA °C, 19°C
    • Az bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Soğuk hava yeniden Merhaba dedi #4


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