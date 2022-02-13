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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Soğuk hava yeniden 'Merhaba' dedi
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Soğuk hava yeniden 'Merhaba' dedi
- Haber Merkezi
- 13.02.2022 - 11:10
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevreleri ile Adana'nın doğu ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
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13 ŞUBAT 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Çanakkale'nin doğusu, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 11°C
- Parçalı zamanla çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 10°C
- Parçalı zamanla çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 12°C
- Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif yağmurlu
- TEKİRDAĞ °C, 10°C
- Parçalı zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 7°C
- Parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 14°C
- Parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 15°C
- Parçalı bulutlu
- MUĞLA °C, 13°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu zamanla Antalya'nın doğu ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Adana'nın doğu ilçeleri ve Hatay çevrelerinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
- ADANA °C, 16°C
- Az bulutlu
- ANTALYA °C, 18°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı
- HATAY °C, 17°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- ISPARTA °C, 9°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
- ANKARA °C, 9°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 8°
- C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- KAYSERİ °C, 5°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- KONYA °C, 5°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
- BOLU °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- DÜZCE °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KASTAMONU °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- RİZE °C, 11°C
- Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu
- SAMSUN °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu
- TOKAT °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- TRABZON °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AĞRI °C, 5°C
- Az bulutlu
- ERZURUM °C, 0°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- MALATYA °C, 8°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- VAN °C, 3°C
- Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 16°C
- Az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 17°C
- Az bulutlu
- MARDİN °C, 14°C
- Az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 19°C
- Az bulutlu