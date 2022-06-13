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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Uyarı üzerine uyarı..

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 13 Haziran Pazartesi hava nasıl olacak?
    • 13.06.2022 - 09:52
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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Uyarı üzerine uyarı..

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 Haziran hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de pek çok kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteorolojiye göre yağışlı hava bu hafta da ülke genelinde etkisini sürdürecek.

    Peki bugün hava nasıl olacak? 13 Haziran 2022...

    13 Haziran bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların: Marmara, Ege'nin kuzey ve iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğusu Batı Karadeniz Bölümü ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan haftalık değerlendirme raporuna göre; yurdun birçok yerinde şiddetli ve ani yağışlar bekleniyor. Birçok yer için su taşkını ve sel uyarıları da veriliyor.

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Uyarı üzerine uyarı.. #1


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