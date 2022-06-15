Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Yağışlar hız kesmiyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 15 Haziran Çarşamba hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Marmara, Ege, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz’de gök gürültülü sağanaklar etkili olmaya devam ediyor. Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz’de bu yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde seyrediyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 15 Haziran 2022...

15 Haziran bugün hava nasıl olacak?

Denizlerde rüzgar Orta Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli esiyor.

Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında rüzgar esmesi bekleniyor. Marmara Bölgesinde gök gürültülü sağanaklar görülüyor. Yağışlar etki alanını Perşembe daraltıyor, Cuma günü ise yerini parçalı bulutlara bırakıyor.

Ege Bölgesinin kıyı kesimlerinde parçalı bulutlar görülüyor, bölgenin kalanında ise gök gürültülü sağanak yağışlar etkili. Sıcaklık İzmir’de 32, Afyonkarahisar’da 24 derece ölçülüyor. Akdeniz Bölgesinin geneli gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağış etkisini Perşembe günü yitiriyor, parçalı bulutlu bir hava görülüyor.

İç Anadolu Bölgesinde hava parçalı bulutlu. Eskişehir dolaylarında sağanak yağışlar da etkili oluyor. Sıcaklık bölgede en yüksek 25-26 derecelerde ölçülüyor.

Karadeniz Bölgesinde de gök gürültülü sağanak yağışlar görülmeye devam ediyor. Sıcaklık Bolu’da 23, Samsun’da 27, Trabzon’da 25 derece ölçülüyor. Doğu Anadolu Bölgesinin güneyinde gökyüzü parçalı bulutlu. Bölgenin kalanı gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kuzey kesimlerdeki yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınlarına, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlar görülüyor. Sıcaklık bölgede en yüksek 32-33 derecelerde ölçülüyor. Perşembe ve Cuma adım adım yükseliyor, yer yer 40 derecelere yaklaşıyor.