Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Yağmur yakamızı bırakmıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 10 Haziran Cuma hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji'den yağışlı havanın önümüzdeki hafta da devam edeceği uyarısı geldi.

Yapılan değerlendirmeye göre yurtta etkili olan yağışların devam edeceği, cumartesi gününden itibaren de yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin altında seyredileceği tahmin ediliyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 10 Haziran 2022...

10 Haziran bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre mevcut yağışların devamında, Cumartesi günü (11.06.2022) batı kesimlerden başlayarak yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine gireleceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların batı, iç ve kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının hafta sonundan başlayarak batı ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

10.06.2022 Cuma: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Balıkesir hariç), Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Aydın, Muğla, Uşak, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana’nın kuzey ilçeleri ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli, Karabük, Kastamonu, Çorum, Bolu’nun doğusu ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.