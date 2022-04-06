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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Yağmurdan kaçış yok, soğuk yine kapıda...
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Yağmurdan kaçış yok, soğuk yine kapıda...
- Haber Merkezi
- 06.04.2022 - 10:01
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile bu akşam saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
Vatandaşlar 6 Nisan Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 6 Nisan 2022...
6 NİSAN 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ÇANAKKALE °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 19°C
- Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 20°C
- Parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 25°C
- Parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MUĞLA °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin ve Toroslar mevkiinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ISPARTA °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KAYSERİ °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KONYA °C, 23°C
- Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 17°C Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 21°C
- Parçalı bulutlu
- KASTAMONU °C, 17°C
- Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 13°C
- Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.
- RİZE °C, 14°C
- Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 21°C
- Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 13°C
- Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli toz taşınımı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 11°C
- Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- KARS °C, 10°C
- Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 24°C
- Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- VAN °C, 15°C
- Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
- SİİRT °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu