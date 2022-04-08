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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Yağmurun kendisini özletmeye niyeti yok...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 8 Nisan Cuma hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 08:51
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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Yağmurun kendisini özletmeye niyeti yok...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

    Vatandaşlar 8 Nisan Cuma gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 8 Nisan 2022...

    8 Nisan bugün hava nasıl olacak?

    MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ÇANAKKALE °C, 17°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • İSTANBUL °C, 17°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KIRKLARELİ °C, 22°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • KOCAELİ °C, 21°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • DENİZLİ °C, 22°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • İZMİR °C, 22°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • MUĞLA °C, 21°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Yağmurun kendisini özletmeye niyeti yok... #1

    AKDENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 24°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ANTALYA °C, 21°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • HATAY °C, 22°C
    • Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ISPARTA °C, 18°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 15°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ESKİŞEHİR °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KAYSERİ °C, 18°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KONYA °C, 17°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Yağmurun kendisini özletmeye niyeti yok... #2

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 14°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • DÜZCE °C, 18°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KASTAMONU °C, 14°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ZONGULDAK °C, 15°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç ve doğu kesimleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde, akşam saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

    • RİZE °C, 17°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
    • SAMSUN °C, 16°C
    • Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
    • TOKAT °C, 20°C
    • Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • TRABZON °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Yağmurun kendisini özletmeye niyeti yok... #3

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır. Rüzgârın; güneydoğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    • ERZURUM °C, 12°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KARS °C, 12°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • MALATYA °C, 21°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • VAN °C, 14°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu ile Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 22°C
    • Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
    • GAZİANTEP °C, 22°C
    • Parçalı zamanla çok bulutlu
    • SİİRT °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
    • ŞANLIURFA °C, 24°C
    • Parçalı zamanla çok bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Yağmurun kendisini özletmeye niyeti yok... #4


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