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- Meteoroloji'den yeni rapor! Güneşi bu gidişle daha çok bekleriz...
Meteoroloji'den yeni rapor! Güneşi bu gidişle daha çok bekleriz...
- Haber Merkezi
- 23.03.2022 - 09:23
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Konya illeri ile Antalya’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; kıyı illeri ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Vatandaşlar 23 Mart Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 23 Mart 2022...
23 MART 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
- ÇANAKKALE °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 8°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- KIRKLARELİ °C, 9°C
- Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
- KOCAELİ °C, 7°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı, Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 5°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
- DENİZLİ °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- MANİSA °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ADANA °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ANTALYA °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı
- HATAY °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- ISPARTA °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Konya, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ANKARA °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışilı
- ESKİŞEHİR °C, 4°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
- KAYSERİ °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu
- KONYA °C, 6°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- BOLU °C, 4°C
- Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
- DÜZCE °C, 9°C
- Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
- KASTAMONU °C, 6°C
- Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, kıyıları yağmurlu
- ZONGULDAK °C, 8°C
- Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- RİZE °C, 7°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- SAMSUN °C, 9°C
- Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
- TOKAT °C, 6°C
- Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı
- TRABZON °C, 8°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş ve Bingöl ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.
Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 1°C
- Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- KARS °C, -2°C
- Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- MALATYA °C, 7°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
- VAN °C, 6°C
- Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 12°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- GAZİANTEP °C, 11°C
- Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
- SİİRT °C, 11°C
- Çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve gece saatlerinde kar yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 12°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu