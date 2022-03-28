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    Meteoroloji'den yeni rapor! Hoş geldin, ne iyi geldin bahar!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 28 Mart Pazartesi hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 09:27
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    Meteoroloji'den yeni rapor! Hoş geldin, ne iyi geldin bahar!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege kıyı kesimi, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

    Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

    Vatandaşlar 28 Mart Pazartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022...

    28 MART 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • ÇANAKKALE °C, 18°C
    • Az bulutlu
    • İSTANBUL °C, 14°C
    • Az bulutlu
    • KIRKLARELİ °C, 19°C
    • Az bulutlu
    • KOCAELİ °C, 19°C
    • Az bulutlu

    EGE

    Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesiminin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 14°C
    • Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
    • DENİZLİ °C, 21°C
    • Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
    • İZMİR °C, 21°C
    • Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
    • MANİSA °C, 20°C
    • Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

    Meteoroloji den yeni rapor! Hoş geldin, ne iyi geldin bahar! #1

    AKDENİZ

    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    • ADANA °C, 19°C
    • Az bulutlu
    • ANTALYA °C, 22°C
    • Az bulutlu
    • HATAY °C, 20°C
    • Az bulutlu
    • ISPARTA °C, 17°C
    • Az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • ANKARA °C, 13°C
    • Az bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 16°C
    • Az bulutlu
    • KAYSERİ °C, 14°C
    • Az bulutlu
    • KONYA °C, 14°C
    • Az bulutlu

    Meteoroloji den yeni rapor! Hoş geldin, ne iyi geldin bahar! #2

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • BOLU °C, 14°C
    • Az bulutlu
    • DÜZCE °C, 18°C
    • Az bulutlu
    • KASTAMONU °C, 13°C
    • Parçalı bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 15°C
    • Az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bu sabah ilk saatlerde Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    • RİZE °C, 10°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
    • SAMSUN °C, 12°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • TOKAT °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • TRABZON °C, 10°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    • ERZURUM °C, 2°C
    • Parçalı bulutlu
    • KARS °C, 0°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • MALATYA °C, 12°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • VAN °C, 5°C
    • Parçalı bulutlu

    Meteoroloji den yeni rapor! Hoş geldin, ne iyi geldin bahar! #3

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 14°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • GAZİANTEP °C, 15°C
    • Az bulutlu
    • SİİRT °C, 11°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ŞANLIURFA °C, 17°C
    • Az bulutlu

    Meteoroloji den yeni rapor! Hoş geldin, ne iyi geldin bahar! #4


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