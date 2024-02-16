Meteoroloji'den yeni tahmin! Hafta sonu yağış etkili olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre yurt genelinde hafta sonu yağışlı geçecek. Sağanak, kar ve fırtına bekleniyor..

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İHA

Türkiye'de kış etkisini sürdürüyor..

Doğu karla mücadele ederken, batıda ise sağanak yağış ve fırtına etkisini gösteriyor.

Hafta sonu plan yapacaklar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son tahminlerini duyurdu.

Yağış etkili olacak

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Artvin, Erzurum ve Iğdır çevreleri ile Antalya’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bolu’nun yüksek kesimleri ile Erzurum, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

İzmir: Parçalı bulutlu 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu 14

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)