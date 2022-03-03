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    Meteoroloji'den yurdun doğu kesimine kuvvetli yağış uyarısı

    Yapılan hava durumu açıklamasına göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor
    • İHA
    • 03.03.2022 - 09:28
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    Meteoroloji'den yurdun doğu kesimine kuvvetli yağış uyarısı

    Ülke genelinde yağışlı hava uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimini kuvvetli yağışa ve çıp riskine karşı bilgilendirdi.

    Yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz'in batısı dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

    Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    Meteoroloji den yurdun doğu kesimine kuvvetli yağış uyarısı #1

    BUZLANMA VE DON

    Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

    MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

    RÜZGAR

    Rüzgar, iç ve batı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esecek.


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