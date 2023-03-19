Meteoroloji'nin uyarıları sonucu Elazığ'da da sağanak etkili oldu Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan sağanak sonrası dereler taştı. Taşkın nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

Yurt genelinde kuraklık uyarısı verilirken Meteoroloji, bazı bölgeleri uyardı. Ülkenin büyük bir kesiminde beklenen yağış etkili oldu. Özellikle Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi oluşurken, vatandaşlar can verdi. Meteoroloji'nin uyarısının ardından Elazığ'da da sağanak etkili oldu. Dereler taştı Baskil ilçesinde yağışın ardından Kömürhan, Deliktaş ve Situşağı dereleri taştı. Taşkın nedeniyle tarım arazilerini de su bastı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Köy yollarında çökme yaşandı Öte yandan, aşırı yağışlar sonucu Baskil ilçesine bağlı Düğüntepe ve Meydancık köylerinin yolunda çökme meydana geldi. Ulaşıma kapanan yollar için ekiplerin çalışmalara başladığı bildirildi.