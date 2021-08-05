Metereoloji müjdeledi: Yangın bölgelerine yağmur yağacak mı?

Günlerdir hayat mücadelesinin sürdüğü yangın bölgelerine yağmur yağacak mı sorusuna yanıt Meteoroloji'den geldi. Peki hangi illerde sağanak yağış olacak? Yangın bölgelerine yağmur ne zaman yağacak?

Türkiye’nin 9 gündür mücadele ettiği orman yangınlarında hava koşullarının da etkisi büyük...

Yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yangın bölgesindeki hava durumu da kontrolü zorlaştıran etkenler arasında yer alıyor.

Yağmur yağması dört gözle beklenen bölgeler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden güzel haber geldi. Vatandaşlar, yağmur yağacak mı sorusunu sıklıkla araştırıyor.

Yağmurla birlikte orman yangınlarının sönmesi veya güç kaybetmesi de bekleniyor.

Peki yangın bölgelerine yağış gözüküyor mu? Yağmur yağacak mı? İşte detaylar...

YANGIN BÖLGELERİNE YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki tahminlere göre, Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 4-9 derece, iç ve doğu bölgelerde 2-5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklılarının hafta sonunda hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarına gerilemesi bekleniyor. Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi günü için yağış tahmin ediliyor.