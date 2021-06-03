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    Metro turnikesinde geçişe izin vermeyen kedi

    Turnikeye akbil okutmak isteyen yolcuya patileriyle engel olan sevimli kedinin o halleri görenleri gülümsetti.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 12:51
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 13:19
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    Metro turnikesinde geçişe izin vermeyen kedi

    İstanbul metrosunda yolculuk yapmak isteyen bir vatandaş, komik anlar yaşadı.

    Turnikeden geçmeye çalışan genç, İstanbulkartını okutacağı sırada kedi engeline takıldı.

    Akbil turnikesi üzerinde oturan kedi, gencin hamlelerine patisiyle vurarak karşılık verdi. Kedinin mücadelesi karşısında pes eden yolcu, yan tarafta bulunan turnikeden geçiş yaptı.

    Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Metro turnikesinde geçişe izin vermeyen kedi

    Metro turnikesinde geçişe izin vermeyen kedi #1

    Metro turnikesinde geçişe izin vermeyen kedi #2

    Metro turnikesinde geçişe izin vermeyen kedi #3

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