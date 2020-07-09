Metrobüs durağında engelli vatandaşa asansör ayıbı

Esenyurt'ta akülü arabasıyla asansöre binemeyen vatandaş, yaşanan duruma tepki gösterdi.

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla metrobüs duraklarına yapılan asansörler, 'engelliler' dışında herkes tarafından kullanılıyor.

İstanbul Saadetdere Metrobüs Durağı'nda yürüme engelli vatandaş, benzer bir durumla karşılaştı.

ASANSÖRE BİNEMEDİ

Dün akşam saatlerinde yürüme engelli bir kişi, akülü arabasıyla asansöre binmek istedi. Asansöre yönelen engelli vatandaş içerideki insanların asansörden inmemesi nedeniyle akülü aracıyla asansörden inmek zorunda kaldı.

Asansördeki 'engelsiz' insanların yollarına hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi görenlere pes dedirtti.

"ÖNCELİK VERMİYORLAR, GARİP GARİP BAKIYORLAR"

İnsanların kendilerine öncelik tanımadığını belirten Onur Kaya, "İnsanlar müsaade etmiyor, doğru kullanmayı bilmiyor. Öncelikli olarak engellilere yer vermeleri gerekiyor. Ama vermiyorlar. Biz binmek istediğimizde garip garip bakıyorlar. Asansör kullanımıyla ilgili engellilere özel bir kart tahsis edilirse daha iyi olur diye düşünüyorum." diye konuştu.



