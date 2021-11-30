Mevlana Haftası ne zaman? Şeb-i Arus törenlerinin tarihi

Mevlana'nın sözleri günümüzde de etkinliğini korurken, düzenlenen Mevlana Haftası ile çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bu etkinlikleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, araştırma yapmaya başladı.

Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî'nin sözleri günümüzde de rehber olmaya devam ederken, ona dair detayları daha iyi anlamak isteyenler Konya'ya yolculuk yapıyor.

Kitapları, sözleri ve yaşadığı hayat ile herkesi etkileyen Mevlana, Konya'ya gidenlere kendisini hissettirmeyi ihmal etmiyor.

Konyalılar ise Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî'yi unutmuyor ve onu yaşatmak için Şeb-i Arus törenleri düzenliyor.

Bu törenleri kaçırmak istemeyen ve o zamanlarda Konya'ya gitmek isteyen vatandaşlar, detayları araştırıyor.

Peki, Mevlana Haftası ne zaman? İşte detaylar...

MEVLANA HAFTASI NE ZAMAN?

Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte Mevlana Haftası gündeme geldi. Mevlana’yı daha iyi anlamak için "Mevlana Haftası" kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

Bu etkinlikleri kaçırmak istemeyenler ise tarihlerine ilişkin detaylı bir araştırma yapıyor.

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl dönümü kapsamında gerçekleşecek olan etkinlikler 7-17 Aralık tarihlerinde vatandaşlarla buluşturulacak. Mevlana’nın ölüm günü 17 Aralık 1273 olduğu için bu gece, Şeb-i Aruz gecesi olmuştur.

Mevlana Haftası'nda; Mistik Müzik Festivali, konferanslar, semazen gösterileri düzenlenerek Mevlana'nın değerleri yaşatılmaktadır.

MEVLANA TÜRBESİ NEREDEDİR?

Şems-i Tebrizi ve Mevlana'nın türbesi Konya’dadır. Konya’daki bu özel türbeye hem yerli hem de yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gösterilmektedir.