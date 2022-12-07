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    Mevlana Müzesi FPV drone'la görüntülendi

    Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yer alan Mevlana Müzesi'nin görüntüleri FPV drone'la kaydedildi.
    • 07.12.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 13:17
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    Mevlana Müzesi FPV drone'la görüntülendi

    Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 17 Aralık 1273'te vefatının ardından yaptırılan türbesi, günümüzde de milyonların buluşma noktası olmaya devam ediyor.

    Mevlana'nın metfun olduğu Kubbe-i Hadra (Yeşil Kubbe), Mevlana Müzesi'nin en çok dikkati çeken bölümünü oluşturuyor. Kubbe-i Hadra'nın deformasyona uğraması nedeniyle başlatılan restorasyon sürüyor.

    Hazreti Mevlana'nın sandukasının yer aldığı bölüm ise kalem işi süslemeler, nakış, bezeme ve hatlardan oluşuyor.

    Özel hat süslemeleri bulunuyor

    Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı ​mermerden sandukanın üstünde, altın ve ipekten dokunmuş, hat süslemeleri, Ayetel Kürsi, peygamber isimleri, Fatiha Suresi'nin yazılı olduğu örtü bulunuyor.

    Türbe Salonu'nda, Mevlana'nın soyundan gelen 55 kişinin mezarı ile Mevlevilikte makam sahibi olmuş 10 kişiye ait mezarlar bulunuyor.

    Mevlana Müzesi FPV drone'la görüntülendi ViDEO

    Mevlana Müzesi FPV drone la görüntülendi #1

    Müzede 10 bine yakın eser sergileniyor

    Mevlana Müzesi koleksiyonunda 10 bine yakın eser bulunuyor.

    Tilavet odasında hat sanatıyla alakalı levhalar, Huzuru Pir'de Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde devlet yöneticilerinin hediye ettiği kandiller, şamdanlar yer alıyor. Mevlana ve Mevlevilik kıyafetleri de ayrı bir koleksiyonda sergileniyor.

    Mevlana Müzesi FPV drone la görüntülendi #2

    Müzenin 4 kapısı bulunuyor

    Mevlana Müzesi'nin dört kapısı bulunuyor. Müzeye, Selimiye Camii yönünden girilen "Dervişan", Üçler Mezarlığı'na açılan "Hamuşan" ile günümüzde turistlerin girişinin sağlandığı "Çelebiyan" ve "Küstahan" diye adlandırılan bu kapıların her biri ayrı anlamı ihtiva ediyor.

    Yıllık ortalama bir milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, AA ekibince drone'la görüntülendi.

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