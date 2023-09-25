Mevlid-i Nebi ne demek? Mevlidi Nebi haftasının anlam ve önemi Mevlid Kandili'ni idrak etmeye hazırlandığımız şu günlerde Mevlid-i Nebi haftasıyla ilgili bilgi edinmek isteyenler "Mevlid'i Nebi haftası nedir, ne demek, ne zaman?" soruları üzerinden araştırma yapıyor. Peki Mevlid-i Nebi ne demek,? Mevlid-i Nebi haftasının anlam ve önemi nedir? Hepsi haberimizde...

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Rebiülevvel ayının 12. günü olan Mevlid Kandili yarın idrak edilecek. İslam alemi Alemlere Rahmet olarak gönderilen Son Peygamber Hz. Muhammed(s.a.v)'in doğumu olan Mevlid Kandili'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyor. Peki Mevlid-i Nebi ne demek ? Bu haftanın anlam ve önemi nedir, gelin birlikte öğrenelim...

Mevlid-i Nebi haftasının anlam ve önemi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, yüzyıllar önce bir ilim ve kültür bayramı şeklinde kutlanan mevlid geleneğini canlandırmayı amaçlamış, bu düşünce ile de Peygamberimizin doğum gününü içine alan haftayı, "Mevlid-i Nebi haftası" olarak ilan etmiştir.

Her sene kutlamalar Rebiülevvel ayının 12. günüyle başlayan Mevlid-i Nebi haftası ilk olarak 1989 yılında ve Hicri takvime göre, Mevlit Kandilinin peşi sıra düzenlenmiştir.

Mevlid-i Nebi haftasında neler yapılmalı?

Peygamber Efendimiz (SAV)'in hadis-i şeriflerini okuyup hayatımıza geçirmek için hayatımızda düzenlemeler yapmalıyız.

Gerek sevap kazanmak gerek de şefaatine nail olabilmek için bol bol salat-ü selam getirebiliriz.

Kuran-ı Kerim okuyup ilk önce Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'e ve daha sonra da gelmiş geçmiş tüm peygamberlere hediye gönderilebilir.

Efendimiz (SAV)'in hayatını ne şekilde yaşadığını ve nasıl kişiliğe sahip olduğunu iyice okuyup, onu örnek olarak yaşantımızı bunlara göre düzenleyebiliriz.

Peygamber Efendimiz (SAV)'i anlatan sohbetler yapabilir veya sohbetler dinleyebiliriz.