Petrol
93.19
-0.19%
Euro
18.4056
0.23%
Dolar
18.5787
-0.26%
Altın
1.026
0.14%
Borsa
3553
1.96%
Bitcoin
378.428
0.74%
BTXN Coin
10.89
1.87%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Mevlid Kandili bugün mü yarın mı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandilinin önemi nedir?

    Mevlid Kandili bugün mü yarın mı sorusu bugün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.Peki Mevlid Kandili ne zaman? İşte cevabı..
    • 06.10.2022 - 14:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mevlid Kandili bugün mü yarın mı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandilinin önemi nedir?

    Mevlid Kandili İslam dünyası ve müslüman alemi için en önemli özel günler arasında yer almaktadır.

    2022 Mevlid Kandili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre her sene Rebiülevvel ayının on ikinci gününde idrak edilmektedir.

    Mevlid Kandili bugün mü yarın mı sorusu sosyal medyada gündeme geldi.Vatandaşlar konuyla ilgili aramalarını hızlandırdı.

    2022 Mevlid Kandili bu sene 7 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir.Mevlid kandili yarın idrak edilecektir.

    Mevlid Kandili bugün mü yarın mı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandilinin önemi nedir? #1

    Mevlid Kandilinin önemi nedir?

    Mevlid, kelime anlamı olarak; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir.Mevlid Kandilinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in dünyaya gelişini kutlarız.

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in doğduğu geceye Mevlid gecesi denmektedir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi sebebiyle rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid kandili, islam alemi için önemli günler arasında yer almaktadır..


    Adana'da kundaklanan barakadaki 90 güvercin yanarak öldü
    3. Sayfa

    Adana'da kundaklanan barakadaki 90 güvercin yanarak öldü

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Resmi Gazete 6 Ekim 2022 Perşembe Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 6 Ekim 2022 Perşembe Resmi Gazete bugünün kararları

    Görüş Bildir