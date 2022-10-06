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Mevlid Kandili bugün mü yarın mı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandilinin önemi nedir?

Mevlid Kandili bugün mü yarın mı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandilinin önemi nedir?

Mevlid Kandili bugün mü yarın mı sorusu bugün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.Peki Mevlid Kandili ne zaman? İşte cevabı..