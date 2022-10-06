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- Mevlid Kandili bugün mü yarın mı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandilinin önemi nedir?
Mevlid Kandili bugün mü yarın mı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandilinin önemi nedir?
- 06.10.2022 - 14:31
Mevlid Kandili İslam dünyası ve müslüman alemi için en önemli özel günler arasında yer almaktadır.
2022 Mevlid Kandili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre her sene Rebiülevvel ayının on ikinci gününde idrak edilmektedir.
Mevlid Kandili bugün mü yarın mı sorusu sosyal medyada gündeme geldi.Vatandaşlar konuyla ilgili aramalarını hızlandırdı.
2022 Mevlid Kandili bu sene 7 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir.Mevlid kandili yarın idrak edilecektir.
Mevlid Kandilinin önemi nedir?
Mevlid, kelime anlamı olarak; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir.Mevlid Kandilinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in dünyaya gelişini kutlarız.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in doğduğu geceye Mevlid gecesi denmektedir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi sebebiyle rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid kandili, islam alemi için önemli günler arasında yer almaktadır..