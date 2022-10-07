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    Mevlid Kandili gecesinde nasıl ibadet edilir? Kandil gecelerine özel ibadetler var mı?

    Kandil geceleri nasıl değerlendirilmelidir sorusu gündeme geldi. Kandil gecelerine özel bir ibadet şekli var mıdır? İşte merak edilen soruların cevabı..
    • 07.10.2022 - 16:19
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 16:27
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    Mevlid Kandili gecesinde nasıl ibadet edilir? Kandil gecelerine özel ibadetler var mı?

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu gece olarak bilinen Mevlid Kandili gecesi bugün idrak ediliyor.

    Rebiülevvel ayının on ikinci günü olarak bilinen Mevlid Kandili hakkında aramalar hız kazandı.

    Bugünü ibadet yaparak geçirmek isteyen müslümanlar Mevlid Kandili gecesi yapılacak ibadetleri araştırmaya başladı.

    Kandil gecelerini ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

    Mevlid Kandili gecesinde nasıl ibadet edilir? Kandil gecelerine özel ibadetler var mı? #1

    Kandil gecelerine özel ibadetler var mı?

    Kandil gecelerine özel bir ibadet türü yoktur.Fakat bu gece bol bol dua etmek, kuran okumak ve namaz kılarak bu mübarek gecenin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

    Bu gece kaza veya nafile namazı kılarak ibadet edilebilir.Kandil gecelerinin ertesi gününde oruç tutulabilir.Peygamber efendimiz "Şaban’ın ortasında (berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen... der." (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) diye buyurmuştur.


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