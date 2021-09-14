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Mevlid Kandili ne zaman 2021? Mevlid Kandili ayın kaçında, hangi gün?

Mevlid Kandili ne zaman 2021? Mevlid Kandili ayın kaçında, hangi gün?

2021 yılının son kandili olan Mevlid Kandili'ne sayılı günler kaldı. Müslümanlar için önemli olan bu gecede, eller semaya açılacak ve dua edilecek. Peki Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?