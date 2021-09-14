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- Mevlid Kandili ne zaman 2021? Mevlid Kandili ayın kaçında, hangi gün?
Mevlid Kandili ne zaman 2021? Mevlid Kandili ayın kaçında, hangi gün?
2021 yılının son kandili olan Mevlid Kandili'ne sayılı günler kaldı. Müslümanlar için önemli olan bu gecede, eller semaya açılacak ve dua edilecek. Peki Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?
- Haber Merkezi
- 14.09.2021 - 16:18
İslam alemi için büyük önem taşıyan kutsal geceler, sabırsızlıkla bekleniyor.
Hz. Muhammed'in doğum günü olarak bilinen Mevlid Kandili için geri sayım başladı.
Müslümanlar, kandil geceleri af dilemek ve şükretmek için bol bol dua ediyor.
Mevlid Kandili'nin hangi güne denk geldiği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Arama motorlarında Mevlid Kandili ayın kaçında, hangi gün? sorularına yanıt aranıyor.
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2021?
2021 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili Pazar gününe denk geliyor.
Hz. Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili bu sene 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek.