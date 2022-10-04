Mevlid kandili ne zaman? 2022 Mevlid kandili hangi güne denk geliyor?

Mevlid kandili ne zaman? 2022 Mevlid kandili hangi güne denk geliyor?

Mevlid Kandili ne zaman ve ayın kaçına denk geliyor? Mevlid Kandili önemi nedir?

Mevlid Kandili'ne sayılı günler kala bu mübarek gece hakkında aramalar hız kazandı.İslam alemi için önemli bir yere sahip olan Mevlid Kandili'nin hangi güne denk geldiği merak ediliyor.

Vatandaşlar internette konuyla ilgili aramalarına hız verdi.Mevlid kandili ne zaman, Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor gibi sorular yanıt arıyor.

Büyük bir merakla araştırılan Mevlid Kandili tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimde yer aldı.

Peki 2022 Mevlid Kandili ne zaman Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?İşte Mevlid Kandili hakkında merak edilenler..

Mevlid Kandili ne zaman?

2022 Mevlid Kandili bu sene 7 Ekim Cuma gününe denk geliyor.Mevlid Kandili Rebiülevvel ayının on ikinci günü kutlanmaktadır.Bu gece bol bol ibadet yapılarak dualar edilmeli ve namazlar kılınmalıdır.

Mevlid Kandilinin önemi

Mevlid kelime anlamı olarak doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına geliyor.Mevlid Kandili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu gece olarak Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak edilir.

Mevlid Kandili peygamber efendimizin doğumunu kutladığımız ve her sene idrak edilen kutsal bir gecedir.