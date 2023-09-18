Mevlid Kandili Ne zaman? 2023 Diyanet Kandil Takvimi Rebiülevvel ayının başlamasıyla beraber, Hz. Peygamber(s.a.v)'in doğum günü olan Mevlid Kandilinin ne zaman olacağı müslümanlar tarafından araştırmaya başlandı. Peki 2023 Mevlid Kandili ne zaman? İşte Diyanet 2023 Kandil takvimi...

ensonhaber.com

2023 Mevlid Kandili tarihi, Rebiülevvel ayının başlamasıyla beraber binlerce kişinin merak edip araştırdığı konular arasında yer aldı. Alemlere Rahmet Son peygamber Hz. Muhammed(s.a.v)'in doğumunu anmak için kutlanan Mevlid Kandili, tüm Müslümanlar için büyük önem taşıyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

2023 Mevlid Kandili ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Dini takvime göre 2023 Yılı Mevlid Kandili, 26 Eylül Salı olarak belirlendi.

Mevlid Kandili nedir?

'Doğum, doğum yeri ve doğum vakti' anlamlarına gelen mevlid kelimesi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılıyor.

"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor.

Alemlere Rahmet olarak gönderilen Son peygamber Hz. Muhammed(s.a.v)'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı.

Mevlid törenleri daha sonra İslam dünyasında yaygınlık kazanarak günümüze kadar devam etti.