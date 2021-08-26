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- Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet detayları paylaştı..
Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet detayları paylaştı..
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 Dini Günler Takvimi'ni paylaştı. Bunun akabinde Mevlid Kandili'nin ne zaman olduğunu merak eden vatandaşlar, "Mevlid Kandili ne zaman?" sorusunu gündeme taşıdı.
- Haber Merkezi
- 26.08.2021 - 18:02
- Güncelleme : 26.08.2021 - 18:46
Mevlid Kandili İslam alemi için oldukça önemli olan günler arasında yer alırken, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günlere ilişkin bir takvim yayınladı.
Mevlid Kandili'ni kaçırmak istemeyen ve o gün bolca dua etmek isteyen vatandaşlar, Diyanet'in yayınladığı takvimi araştırmaya başladı.
Vatandaşlar, "Mevlid Kandili ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Mevlid Kandili ne zaman?
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Bu yıl Mevlid Kandili tarihi 17 Ekim 2021 Pazar gününe denk gelecek. Rebiülevvel ayının 11. gecesi olacak olan kandilde dualar edilecek.
MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Mevlid, Türkçe karşılığı ile "doğum zamanı" anlamına gelmektedir. İslam dininin kurucusu Hazreti Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandili, aynı zamanda Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.