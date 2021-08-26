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Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet detayları paylaştı..

Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet detayları paylaştı..

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 Dini Günler Takvimi'ni paylaştı. Bunun akabinde Mevlid Kandili'nin ne zaman olduğunu merak eden vatandaşlar, "Mevlid Kandili ne zaman?" sorusunu gündeme taşıdı.