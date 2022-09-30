Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Mevlid kandili tarihi

Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Mevlid kandili tarihi

Rebülevvel ayının gelmesiyle, Hz. Peygamber (s.a.v) doğduğu gün olan mevlid kandili ne zaman sorusu araştırma konusu oldu. Peki 2022 Mevlid kandili ne zaman ? İşte 2022 mevlid kandili tarihi...

Rebiülevvel ayı, Hz. Peygamberin doğduğu gün olan Mevlid kandilini içinde barındırır. Rebiülevvel ayının 12. gününde Hz. Peygamber (s.a.v) dünyaya teşrif etmiştir. Mevlid Kandili, müslümanlar tarafından Hz. Peygamberin doğduğu gün olarak kutlanır. Peki 2022 yılının mevlid kandili ne zaman, hangi tarihte ?

2022 yılı Mevlid kandilinin tarihi

2022 yılı Mevlid Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 7 Ekim 2022 Cuma gününün akşamı idrak edilecek.

Mevlid Kandili nedir?

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in (sas) doğumunu, bu vesileyle yapılan programları ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

Rasûl-i Ekrem (sas) , İslâm tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak üzere Mekke’ye saldırdığı ve Fil Vak‘ası denilen olayın meydana geldiği yıl doğmuştur. genellikle kabul edildiğine göre Rebîülevvel ayının 12’sinde ve gündüz dünyaya gelmiştir.