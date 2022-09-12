Mevlid kandili ne zaman? Mevlid kandilinin önemi nedir?

İslam alemi için büyük önem arz eden Mevlid kandili bu sene hangi tarihte idrak edilecek.İşte 2022 Mevlid kandili tarihi..

2022 yılının son kandili olan Mevlid kandilinin hangi tarihte olacağı merak konusu oldu.Vatandaşlar konuyla alakalı aramalarını hızlandırdı.

Mevlid kandilini dua ve ibadet yaparak geçirmek isteyen müslümanlar 2022 yılının son kandil gecesi olan Mevlid kandilinin hangi tarihte idrak edileceğini öğrenmek istiyor.

Peki, Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek ve Mevlid kandilinin önemi nedir? İşte merak edilen soruların cevabı.

Mevlid kandili ne zaman?

2022 yılının son mübarek gecesi olan Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek.

Mevlid kandilinin önemi nedir?

Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıldönümü olarak kutlanmaktadır.Bu mübarek gecede bol bol dua edilir ve ibadet yapılır.

Bu mübarek gün İslam alemi için büyük önem arz etmektedir.Mevlid kandili ilk olarak Mısır'da Fatımiler döneminde başladı.Daha sonra günümüze kadar devam etti..