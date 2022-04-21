Mevlid Kandili tarihi 2022: Mevlid Kandili ne zaman, hangi ay idrak edilecek?

Mevlid Kandili tarihi 2022: Mevlid Kandili ne zaman, hangi ay idrak edilecek?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum gecesi olan Mevlid Kandili'nin bu yıl hangi tarihe denk geldiği merak konusu oldu. Peki 2022 Mevlid Kandili ne zaman, hangi ay idrak edilecek?

Milyonlarca müslüman, kandil gecelerinde af dilemek ve şükretmek için bol bol dua ediyor. Bu nedenle İslam alemi için büyük önem taşıyan kandil günleri, yakından takip ediliyor.

Rahmet elçisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olarak bilinen Mevlid Kandili'nin tarihi merak ediliyor.

Yılın son kandili olan Mevlid Kandili'nin bu sene hangi gün kutlanacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Dini Günler takvimi ile belli oldu.

Peki, 2022 Mevlid Kandili ne zaman, hangi ay idrak edilecek? İşte 2022 Diyanet dini günler takvimi ile Mevlid Kandili tarihi...

2022 Mevlid Kandili ne zaman, hangi ay idrak edilecek?

2022 yılı dini günler takvimine göre; Hz. Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, 7 Ekim 2022 tarihinde idrak edilecek.

Mevlid, Türkçe karşılığı ile "doğum zamanı" anlamına gelmektedir. İslam dininin kurucusu Hazreti Muhammed'in (s.a.v) doğum gecesi olan Mevlid Kandili, aynı zamanda Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.

Mevlid Kandili önemi

İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı.

Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı.

Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil'atler) giydirildi ve hediyeler verildi.