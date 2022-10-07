Mevlid Kandili'nde yapılabilecek en pratik kandil simidi tarifi! Kandil simidi nasıl yapılır? İşte malzemeleri

Mevlid Kandili'nde yapılabilecek en pratik kandil simidi tarifi! Kandil simidi nasıl yapılır? İşte malzemeleri

Mevlid Kandili'nin idrak ettiği 7 Ekim Cuma gününde pek çok vatandaş "Evde kandil simidi nasıl yapılır?" sorusunu merak ediyor. İşte birkaç malzemeyle evde hazırlanabilen pratik kandil simidi tarifi!

Peygamber Efendimizin doğum günü olarak bilinen Mevlid Kandili bugün idrak ediyor. Mevlid Kandili'nde kandil simidi yapmak isteyen vatandaşlar ise en pratik kandil simidi tarifini araştırmaya koyuldu. İşte evde hazırlayabileceğiniz ve çıtırlığı ile çokça seveceğiniz kandil simidi tarifi!

Kandil simidi malzemeleri neler?

150 gram oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin

1 tatlı kaşığı tuz,

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine sürülecek),

1 çay bardağı sıvı yağı,

2 çorba kaşığı yoğurt,

3 çorba kaşığı çörek otu ya da susam

2 çorba kaşığı toz şeker,

2 tatlı kaşığı mahlep,

2 çorba kaşığı sirke.

Kandil simidi tarifi!

Öncelikle yağı eritip ılıtın. Yoğurdu, yumurtaları, eritip ılıtılan yağı, tuzu, sirkeyi, şekeri ve sıvı yağı bir kaba alın ve iyice çırpın. Kabın içerisine mahlep, biraz tuz ve kabartma tozunu da ekleyin. Ele yapışmayacak şekilde yumuşak şekilde yoğurun.

Hamurdan alınan yuvarlak parçaları simit şekline getirin. Parçaların üzerine yumurta sarısı sürün ve isteğinize göre susam veya çörekotu serpin. Önceden 190 derecede fırını ısıtın ve ısıtılan fırında altları ve üstleri pembeleşinceye dek pişirin. Piştiklerinde ise çok yanmadan fırından almaya dikkat edin.

Afiyet olsun!