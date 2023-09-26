Mevlid Kandilinde yapılacak dualar, ibadetler ve zikirler Mevlid Kandili, Alemlere Rahmet olarak gönderilen son Peygamber Hz. Muhammed(s.a.v)in dünyaya geldiği gündür. Rebiülevvel ayının 12. gecesi olan bu gün, kutlamalarla, mevlidlerle, ilahilerle ve salavatlarla ihya edilir. Peki Mevlid kandiline özel bir ibadet var mı? Mevlid kandilinde hangi dualar okunmalı? Hepsi haberimizde...

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Mevlid Kandili Peygamber Efendimizin (s.a.v) dünyayı şereflendirdiği gündür. Bu gecenin feyzinden istifade etmek çok önemlidir. Sadece Peygamber doğdu diye sevinmek bile bu gecenin idraki için yeterli olacaktır. Her zaman söylediğimiz gibi; ameller niyetlere göredir... Sizler için, Mevlid Kandili’nde okunması tavsiye edilen dua ve yapılması gereken ibadetleri derledik.

Mevlid Kandili’nde yapılması tavsiye edilen dua ve ibadetler

Salavat getirmek

Hz. Peygamber'e salavat getirmek Mevlid kandilinde yapılabilecek en önemli ibadettir.

(Salavat: Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammed)

Hz. Peygamber; "Kıyamet günü bana en yakın olanınız bana en çok salavat getireninizdir" buyurmuştur. Bu hadisiyle Peygamber Kendisine Salavat getirenin ona daha çok yaklaştığını belitmiştir.

Hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.

Ayet-i kerîmede buyrulur:

“Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)

Übey bin Kâb (r.a.)diyor ki:

“Hazret-i Peygamber Efendimiz’e:

– Yâ Resûlallâh! Ben sana çok salavât-ı şerîfe getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?» diye sordum.

– Dilediğin kadar yap.» buyurdu.

– Duâlarımın dörtte birini salavât-ı şerîfeye ayırsam uygun olur mu?» diye sordum.

– Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.» buyurdu.

– Öyleyse duâmın yarısını salavât-ı şerîfeye ayırayım.» dedim.

– Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.» buyurdu.

Ben yine:

– Şu hâlde üçte ikisi yeter mi?» diye sordum.

– İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için iyi olur.» buyurdu.

– Öyleyse duâya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavât-ı şerîfe getirsem nasıl olur?» deyince:

– O takdirde Allâh bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar.» buyurdu." (Tirmizî, Kıyâmet, 23)

Camilerdeki proğramlara katılmak

Kandil geceleri Ülkemizin dört bir yanındaki camiilerde mevlidler okunur, namazlar kılınır ve ikramlarda bulunulur. Bu kutlanılası özel günü ailece camiilerde geçirmek şüphesiz evde geçirdiğimiz zamandan daha kıymetli ve kaliteli olacaktır. Ayrıca camilerin hoş ve manevi havası ile çocuklarımıza değişik bir atmosfer yaşatabiliriz.

Kur'an-ı Kerim okumak

Kandil gecelerinde ve gündüzlerinde bolca Kuran-ı Kerim okumak tavsiye edilmiştir.

İbni Mesut‘tan (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah şöyle buyurdu:

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

İbni Abbâs’tan (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah şöyle buyurdu:

“Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.” (Tirmizî)

Sadaka vermek

Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belâlardan muhâfaza edeceği, buna ilâveten sadaka sahibini muhabbetullâh’a nâil eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesnâ geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.

Böyle günlerde bir yetimin yüzünü güldürmek yapılabilecek en güzel ve özel ibadetlerden biridir. Yetim gülerse, dünya güler...

Tevbe etmek

Şüphesiz Allah merhametlilerin en merhametlisidir. Kandiller istiğfar etmek için bir fırsattır. Yüce Allah merhametiyle istiğfar eden kulunun tüm günahlarını bağışlar.

İkramda bulunmak ve Sıla-ı Rahim

Hz. Peygamberin doğum günü olan Mevlid Kandilini Kutlarken sevdiklerimize ikramda bulunmak, ailemize ve çocuklarımıza hediyeler alıp onları sevindirmek, aile büyüklerini ziyaret edip kandilleşmek ve dualarını almak şüphesiz bir ibadettir.

Dua Etmek

Dua müminin en büyük silahıdır. Böyle özel gecelerde kul Allaha daha çok dua ve niyazda bulunmalıdır.

Oruç tutmak

Mevlit Kandili'nde oruç tutulur mu, tutulmaz mı?

Birinci Görüş:

Resûlullah Efendimiz doğduğum gün oruç tutarım buyuruyor, Peygamberimiz tuttuğuna göre, şükrâne olarak Cenâb-ı Hakk’a teşekkür olarak tutmakta ecir var, müstehabdır.

Resûlullah’a pazartesi günü oruç tutmanın fazileti soruldu. O da şöyle buyurdu: “O gün, benim doğduğum, peygamber olduğum (veya bana vahiy geldiği) gündür.” (Müslim, Siyam 197, 198)

Bu hadisten yola çıkarak büyükler Resûlullah Efendimiz'in doğduğu gün oruç tutmanın güzel olacağını belirtmişlerdir.

İkinci Görüş:

Efendimiz’in cihânı teşrifi bir bayram, yani bir sevinç günü telâkkî edilir. Bunun için nasıl bayramda oruç tutulmazsa, Mevlid Kandili günü de oruç tutulmayabilir. Bunun için hayır-hasenatta bulunur. Efendimiz’in ümmeti olmanın sevinciyle fakir-fukarâyı sevindirir. Kur’ân-ı Kerîm’ler okur, sohbetler eder. Bu günü de öyle bir bayram sevinci içinde geçirirse, bu da çok güzel buyruluyor.

Yani, tutulsa da müstehabdır, tutulmasa da müstehabdır. İkisi de Allaha şükür sebebi olacaktır.

Kaza Namazı ve Nafile Namaz Kılmak

Peygamber Efendimiz: “Namaz, gözümün nûrudur.” (Nesâî, Ahmed bin Hanbel) buyurmuşlardır. Hak dostları bu gecelerde namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir. Kaza namazı olmayanların nâfile namaz kılınabiliceği bildirilmiştir.