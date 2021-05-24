Mevsimi gelmişken: Enginarlı pilav tarifi

Zuhal Topal'la Sofrada programında bu haftanın yemeği, enginarlı pilav olarak belirlendi. Denemek isteyenler, enginarlı pilav tarifini araştırmaya başladı. Peki enginarlı pilav nasıl yapılır?

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bu haftaki yemeği, enginarlı pilav olarak belirlendi.

Hafta boyunca yarışacak olan gelinler, menülerine ek olarak bu lezzetli yemeği yaparken, akşam sofralarını çeşit çeşit yemeklerle süslendirmek isteyenler de enginarlı pilav tarifi hakkında araştırmalarına başladı.

Çoğu kişinin hoşlanmadığı enginarın birçok faydası bulunuyor. Bağışıklığı güçlendirmekle beraber demir eksikliğini gideriyor ve kolestrol seviyesini de dengede tutuyor. Ayrıca kansere yakalanma riskini de azaltıyor.

Daha pek çok faydası olan enginarı, pirinçle birleştirerek aromasını üst seviyelere çıkarmak ve akşam yemeklerinize leziz bir pilav sunmak istiyorsanız bu tarif tam size göre..

Peki enginarlı pilav nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, enginarlı pilav tarifi...

ENGİNARLI PİLAV MALZEMELERİ

1 adet havuç

7-8 dal dereotu

4 adet enginar

1 adet kuru soğan

2 su bardağı pirinç

600 mililitre sıcak su

1/2 adet limon

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı (silme) tuz

1 çay kaşığı (silme) karabiber

1/2 çay bardağı zeytinyağı

ENGİNARLI PİLAV NASIL YAPILIR? ENGİNARLI PİLAV TARİFİ