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- Mevsimi gelmişken: Enginarlı pilav tarifi
Mevsimi gelmişken: Enginarlı pilav tarifi
- Haber Merkezi
- 24.05.2021 - 17:03
- Güncelleme : 24.05.2021 - 17:08
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bu haftaki yemeği, enginarlı pilav olarak belirlendi.
Hafta boyunca yarışacak olan gelinler, menülerine ek olarak bu lezzetli yemeği yaparken, akşam sofralarını çeşit çeşit yemeklerle süslendirmek isteyenler de enginarlı pilav tarifi hakkında araştırmalarına başladı.
Çoğu kişinin hoşlanmadığı enginarın birçok faydası bulunuyor. Bağışıklığı güçlendirmekle beraber demir eksikliğini gideriyor ve kolestrol seviyesini de dengede tutuyor. Ayrıca kansere yakalanma riskini de azaltıyor.
Daha pek çok faydası olan enginarı, pirinçle birleştirerek aromasını üst seviyelere çıkarmak ve akşam yemeklerinize leziz bir pilav sunmak istiyorsanız bu tarif tam size göre..
Peki enginarlı pilav nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, enginarlı pilav tarifi...
ENGİNARLI PİLAV MALZEMELERİ
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1 adet havuç
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7-8 dal dereotu
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4 adet enginar
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1 adet kuru soğan
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2 su bardağı pirinç
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600 mililitre sıcak su
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1/2 adet limon
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1 tatlı kaşığı şeker
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1 çay kaşığı (silme) tuz
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1 çay kaşığı (silme) karabiber
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1/2 çay bardağı zeytinyağı
ENGİNARLI PİLAV NASIL YAPILIR? ENGİNARLI PİLAV TARİFİ
- Pirinçleri ılık suda bekletin ve nişastasının gitmesini bekleyin. Ardından süzülmesi için bir kenarda bekletin.
- Enginarları ve havucu küp küp şekilde doğrayın ve dereotunu ince ince kıyın.
- Kuru soğanı yemeklik doğrayın. Geniş tabanlı bir tencere de zeytinyağ ile birlikte kavurmaya başlayın.
- Üzerine önce havuç kavurmaya devam edin.
- Süzülen ve nişastasından ayrılmış pirinçleri tencereye ekleyin. Pirinçler parlak renk alana kadar kavurmaya devam edin.
- Doğranmış enginarı ekleyin.
- Kısa bir süre sonra sıcak suyun tamamını ekleyin.
- Üzerine tuz, dereotu, karabiber, şeker ve limon suyunu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın.
- İlk 5 dakika harlı ateşte daha sonra orta, en son kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Arada kapağını açarak karıştırmayı unutmayın.
- Suyunu çeken pilavın altını kapatın ayrı bir yere alın.
- Kağıt peçete veya havlu sererek en az 20 dakika dinlenmeye bırakın. Demlendikten sonra servis edin. Afiyet olsun..