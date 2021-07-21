Malatya'ya il dışından gelen 15 bin tarım işçisi, Kurban Bayramı'nda hasat yapıyor. 15 Haziran'da başlayan hasat dönemi, 31 Temmuz'da sona erecek.

Malatya'da kayısı hasadı başladı. İl dışından gelen mevsimlik tarım işçileri, çalışmalarına bayramda da devam ediyor.

15 bin mevsimlik tarım işçisi, Kurban Bayramı'nı kayısı bahçelerinde hasat yaparak geçiriyor.

391 BİN 88 TON REKOLTE BEKLENİYOR

Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından 9 milyonuna yakınının bulunduğu ve kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, hasat dönemi Kurban Bayramı'nda da sürüyor.

Gaziantep baklavası ve Aydın incirinden sonra AB tarafından coğrafi işaret tescili verilen üçüncü ürün olan Malatya kayısısında, bu yıl 391 bin 88 ton rekolte bekleniyor.

Mevsimlik tarım işçileri bayramı kayısı tarlalarında geçiriyor VİDEO

TARIM İŞÇİLERİ BAYRAMI HASAT SIRASINDA KUTLADI

15 Haziran'da başlayan hasat dönemi, 31 Temmuz'da sona eriyor. İl dışından gelen 15 bin mevsimlik işçisi bayramı bahçede, hasat sırasında kutladı.