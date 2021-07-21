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    Mevsimlik tarım işçileri bayramı kayısı tarlalarında geçiriyor

    Malatya'ya il dışından gelen 15 bin tarım işçisi, Kurban Bayramı'nda hasat yapıyor. 15 Haziran'da başlayan hasat dönemi, 31 Temmuz'da sona erecek.
    • DHA
    • 21.07.2021 - 12:31
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 12:35
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    Mevsimlik tarım işçileri bayramı kayısı tarlalarında geçiriyor

    Malatya'da kayısı hasadı başladı. İl dışından gelen mevsimlik tarım işçileri, çalışmalarına bayramda da devam ediyor.

    15 bin mevsimlik tarım işçisi, Kurban Bayramı'nı kayısı bahçelerinde hasat yaparak geçiriyor.

    391 BİN 88 TON REKOLTE BEKLENİYOR

    Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından 9 milyonuna yakınının bulunduğu ve kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, hasat dönemi Kurban Bayramı'nda da sürüyor.

    Gaziantep baklavası ve Aydın incirinden sonra AB tarafından coğrafi işaret tescili verilen üçüncü ürün olan Malatya kayısısında, bu yıl 391 bin 88 ton rekolte bekleniyor.

    Mevsimlik tarım işçileri bayramı kayısı tarlalarında geçiriyor VİDEO

    Mevsimlik tarım işçileri bayramı kayısı tarlalarında geçiriyor #1

    TARIM İŞÇİLERİ BAYRAMI HASAT SIRASINDA KUTLADI

    15 Haziran'da başlayan hasat dönemi, 31 Temmuz'da sona eriyor. İl dışından gelen 15 bin mevsimlik işçisi bayramı bahçede, hasat sırasında kutladı.

    Mevsimlik tarım işçileri bayramı kayısı tarlalarında geçiriyor #2

    Mevsimlik tarım işçileri bayramı kayısı tarlalarında geçiriyor #3

    Mevsimlik tarım işçileri bayramı kayısı tarlalarında geçiriyor #4

    Mevsimlik tarım işçileri bayramı kayısı tarlalarında geçiriyor #5

    Mevsimlik tarım işçileri bayramı kayısı tarlalarında geçiriyor #6

    Mevsimlik tarım işçileri bayramı kayısı tarlalarında geçiriyor #7

    Mevsimlik tarım işçileri bayramı kayısı tarlalarında geçiriyor #8

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