Mevsimlik tarım işçileri için modern yerleşim alanı yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi' kapsamında, modern yerleşim alanları oluşturdu. İşçiler bu alanlarda aileleriyle birlikte kalıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, METİP projesini hayata geçirdi.

Porje kapsamında, 20 ilde mevsimlik tarım işçileri için geçici alanlar yapıldı. Bu kapsamda, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yer alan yerleşkede, 150 tarım işçisi kalıyor.

ÇOCUKLARA EĞİTİMLER VERİLİYOR

İşçiler, elektrik ve su gibi altyapı hizmetlerinin yanında içinde halı, televizyon ve mutfağı bulunan çadırlarda kalıyor.

Hepsi Şanlıurfa'dan gelen işçiler, gün boyu tarlada çalışırken, çocuklarına ise yerleşkedeki 'sosyal destek' binasında gönüllü öğretmenler tarafından eğitim veriliyor.

Kitap okuma ve halk oyunları gibi etkinliklere de katılan çocuklar, eğitimden kalan zamanlarını ise yerleşke içindeki çocuk parkında oynayarak değerlendiriyor. Tarım işçilerine sağlık hizmetinin yanında çeşitli sosyal destekler de sağlanıyor.





TAM KAPASİTELİ ÇADIR

Yerleşke Genel Koordinatörü, Polatlı Tarım ve Orman Müdürü Burhanettin Sütçü, çadır kentin 60 dekarlık alan üzerine kurulduğunu, 200 konutluk yerleşke olduğunu söyledi.

Sütçü, "Tam kapasiteyle dolu olduğu zaman bin kişilik bir nüfusu barındırıyor ancak şu anda mevsim itibarıyla çadırlarımızın hepsi dolu değil. Şu anda 20 çadırımız dolu durumda.

150 kişi şu anda burada ve 30 tane çocuğumuz bulunmakta. Diğer çadır kentlerden çok farklı çünkü bakanlık tarafından yapılan METİP alanlarının her şeyden önce altyapısı, elektriği, suyu var.

Ayrıca sosyal tesislerimiz var. Bu sosyal tesislerimizin içinde sağlık ocağı var. Okul öncesi çocukların eğitimine yönelik ana sınıflarımızın yanı sıra okula giden çocuklarımızın telafi eğitimleri ile sosyal sportif faaliyetlerini gerçekleştirecekleri alanlarımız var.

Ayrıca yerleşke içinde hem büyükler hem de çocuklara yönelik dini eğitimler de verilen ibadethanemiz var" dedi.





ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER

Gönüllü olarak projede yer alan sınıf öğretmeni Mukadder Ataman ise "Burada çocuklarla birlikte olmaktan çok mutluyum. Her gün farklı etkinliklerimiz var. Şu anda Türkçe dersinde sessiz okuma üzerinde duruyoruz.

Çocuklarımız okur yazar olarak buraya geldiler. Eğer olmasaydı onlara okuma yazma eğitimi de verecektik. Ayrıca bahçede çalışmalarımız oluyor. Halk oyunu çalışmaları gibi birçok etkinliği burada öğrencilerimizle yapıyoruz" diye konuştu.





BAKAN BİLGİN ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hafta sonu Polatlı'daki yerleşkeyi ziyaret etmiş ve açıklamasında, "Bilhassa çocukların korunması, çocukların geliştirilmesi, çalışan çocuklar sorunun önlenmesi, çocuk emeğinin kullanılması ve istismar edilmesi ile mücadele bizim bir görevimiz.

Bu bakımdan çocukların korunmasına yönelik onların eğitimini, sosyal ve şahsiyet gelişimini sağlayacak aşamada onlara verilen destekleri çok önemli buluyoruz" demişti.



