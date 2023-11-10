Mevsimlik tarım işçileri işbaşında! Bitlis'te tohumluk patates hasadı başladı Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 5'lik kısmı Bitlis'te karşılanıyor. Şu anda başlanan patates hasadının mevsimlik işçiler için önemli bir gelir kapısı olması beklentisi var.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal desteklerinden Bitlis de yararlanıyor.

Bitlis'te bu yıl, toplam 63 bin dekar alandan 313 bin ton yemeklik ve tohumluk patates hasadının yapılması hedefleniyor.

Hasat edilen patatesler, kamyonlar aracılığıyla başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin "patates havzası"

Doğu Anadolu Bölgesi'nin "patates havzası" olarak bilinen Bitlis'te, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle geniş tarım arazilerine ekilen patatesin hasadı devam ediyor.

Patatesin üretim alanları arttı

Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde geçen yıla göre hem ekim alanı hem de elde edilen ürün miktarı artan patates, mevsimlik tarım işçileri için de bu dönemde önemli bir gelir kapısı oluyor.

16 çeşit tohumluk ekimi gerçekleştirildi

Bu yıl 10 bin dekar araziye ekilen 16 çeşit tohumluk, 53 bin dekara ekilen yemeklik, sanayi ve cipslik patatesleri toplayan işçiler, çuvallara doldurarak depolara aktarılmasını sağlıyor.

2,5 milyar lira katkı

Bu yıl 63 bin dekar alandan elde edilecek 313 bin ton patatesle ekonomiye 2,5 milyar lira katkı sağlanması bekleniyor.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, patatesin, Bitlis'te çoğunlukla Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz'da yetiştirildiğini belirterek şu bilgileri aktardı:

2022'de 51 bin dekar alandan 256 bin ton patates üretildi. Bu yıl 53 bin dekar araziden 260 bin tonun üzerinde yemeklik, 10 bin dekar araziden de 53 bin ton tohumluk patates bekliyoruz. Türkiye'nin patates ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'lik kısmını ilimizde üretiyoruz. Yemeklik patates üretiminde ülkede dokuzuncu, tohumluk patates üretiminde de üçüncü sıradayız. Bu yıl patatesin ilimize katma değerinin 2,5 milyar lira olmasını bekliyoruz.

Patates üreticisi, patates tohumu üretiminde Ahlat'ı tercih ediyor

Ahlatlı patates üreticisi Mesut Subaşı ise Ahlat'ta 1.250 dekara tohumluk, 1.250 dekarda da yemeklik patates üretimi yaptıklarını kaydetti. Yemeklik, sanayi ve cipslik patatesler yetiştirdiklerini ifade eden Subaşı, yaptıkları üretimi şöyle anlattı:

Ahlat'ta yetiştirdiğimiz tohumları diğer illere gönderiyoruz. Verimi yüksek olduğundan Ahlat'ın patates tohumu rağbet görüyor. Türkiye'nin milli tohumlarıyla üretim yapıyoruz. Milli tohumların verimi çok yüksek olduğu için dekar başına 7-8 ton, ithal tohumlardan ise yaklaşık 4 ton ürün alıyoruz. Bu yıl 6 bin ton tohumluk, 7 bin ton da yemeklik patates ürettik.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)