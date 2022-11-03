Mezar ziyaretinde bulunan ya da bulunmaya hazırlananlar, "Mezarlıkta hangi dua okunur? Peygamber Efendimizin kabir duası" sorusunu araştırmaya başladı.

Yakınlarını kaybedenler, sık sık mezarlık ziayreti yaparak onlara dua eder ve unutmadıklarını gösterir.

Müslüman aleminde oldukça önemli olan kabir ziyaretlerinde dua edilir ve Kur'an-ı Kerim okunur.

Mezar ziyaretleri sırasında çeşitli duaları okuyanlar ise Peygamber Efendimizin hangi duayı ettiğini araştırmaya başladı.

Kabir ziyaretleri sırasında okunması gereken duaların hangisi olduğunu merak edenler, "Mezarlıkta hangi dua okunur? Peygamber Efendimizin kabir duası" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Mezarlıkta hangi dua okunur? Peygamber Efendimizin kabir duası... İşte yanıtı...

Mezarlıkta hangi dua okunur?

Yasin Suresi, Bakara Suresi'nin başı ve sonu, Fatiha Suresi, İhlâsı Şerif, Tebareke ve Tekasür Sureleri okunup, ölmüş yakının ruhu için hediye edilir.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav) ümmetine, kabir ziyaretlerinde Mülk Suresi'ni okumasını buyurmuşlardır.

Peygamber Efendimiz Hadisi Şerifinde, "Bir müminin kabrini ziyaret ederken, 'Allahümme inni es'elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselam en la tü'azzibe hazelmeyyit' derse, o meyyitin azabı kıyamete kadar ref olur' buyurmuştur.

Peygamber Efendimizin kabir duası

Büreyde Bin Husayb (r.a)' nın rivayetine göre, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammet (sav)'in Ashab-ı Kiram'a kabir ziyaretlerinde şu duayı okumalarını buyurmuştur; "Esselamü aleyküm ehled diyarı minel- müminin.Ve inna inşaallahu biküm lahikün. Es'elüllahe lena ve lekümü'l afiyeh."

Türkçe anlamı: "Selam size, ey bu diyarın mümin ve Müslim halkı! İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allah'ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim."