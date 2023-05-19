MHP’li İlçe Başkanı Nihat Atlı, kalp krizi sonra vefat etti Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 64 yaşındaki başkan için taziye paylaşımında bulundu.

DHA

MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan 64 yaşındaki Atlı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Atlı’nın ölümü başta partisini ardından da ittifakı ortaklarını derinden üzdü…

"MHP camiasına sabırlar diliyoruz"

AK Parti Genel Başkanı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabında bir taziye mesajı yayınladı.

Çelik, "Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı'ya Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve MHP camiasına sabırlar diliyoruz." dedi.

Seçilme yeterliliği olmadığı için mazbatasını alamadı

Nihat Atlı, son yerel seçimlerde MHP’den Kozan Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştı ancak seçilme yeterliliği olmadığı için mazbatasını alamamıştı.

En çok oy alan o dönem Saadet Partisi’nden seçime giren Kazım Özgan başkan olmuştu.