Michael Read İstanbul'da kulaç attı

80 yaşındaki Michael Read'in performansı göz doldururken, yüzücünün Manş Denizi'ni 33 kez yüzerek geçtiği hatırlatıldı.

Dünyaca ünlü yüzücü Michael Read, Manş Denizi'ni geçen Türk yüzücüler ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin de bulunduğu isimlerle, Avcılar'da 2 kilometrelik parkurda yüzdü.

Avcılar Denizköşkler Plajı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yüzücüler, 2 kilometreden oluşan parkurda kulaç attı.

Hançerli tarafından davetli olarak etkinliğe katılan 80 yaşındaki Michael Read'in performansı, izleyenlerden beğeni aldı.

Dünyaca ünlü yüzücü Michael Read, Avcılar'da kulaç attı İZLE

MANŞ DENİZİ’Nİ 33 KEZ YÜZEREK GEÇTİ

Etkinliğin ardından açıklamada bulunan Turan Hançerli, Read'in dünyanın en prestijli organizasyonlardan birinin başkanı olduğunu ve Manş Denizi'ni 33 kez yüzerek geçtiğini aktardı.

Manş Denizi'nde kendisinin de yüzmeyi arzu ettiğini dile getiren Hançerli, “Tabii Manş Denizi'nde yüzebilmek için Michael Bey'in onayını almak gerekiyor. Çok sıkı kuralları var biliyorum. Suda kuralları ihlal ederseniz hiç gözünüzün yaşına bakmıyor. Biz kendisini burada ağırladık ve oradaki yüzücülere gösterdiği disiplinin nereden geldiğini anladık. Kendisi de suya girdikten sonra inanılmaz bir disiplinle yüzüyor.” ifadelerini kullandı.

“BENİM EN BÜYÜK MUTLULUĞUM…”

Michael Read de aynı düşünceye sahip insanlarla birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Benim en büyük mutluluğum ve elimden ne gelirse yapabileceğim şey, insanları denize, yüzmeye ve denizde egzersiz yapmaya teşvik etmek ve onlara yardımcı olmak.” diye konuştu.