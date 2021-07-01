Mide bulantısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Mide bulantısı için tavsiyeler..

Mide bulantısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Mide bulantısı için tavsiyeler..

Mide bulantısı bazen basit bir nedenden kaynaklanırken bazen ise ciddi bir hastalığın belirtisi olabiliyor. Mide bulantısı sorunu yaşayanlar bu konuda bilgi sahibi olmak için araştırma yapıyor.

Mide bulantısı günlük hayatı etkileyen ve odlukça rahatsız eden bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

Bu durumu yaşayanlar geçmemesine rağmen doktora gitmemeyi seçiyor ancak mide bulantısının basit olduğu kadar ciddi bir nedeni olabilir.

Evde yapılan bazı yöntemler mide bulantısına iyi gelirken, bazıları ise daha kötü bir duruma getirebilir.

Peki, mide bulantısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde mide bulantısı için ne yapılabilir? İşte detaylar..

MİDE BULANTISININ NEDENLERİ

Mide bulantısı önemsenecek bir sorun olarak karşımıza çıkarken, bazı durumlarda basit bazı durumlarda ise ciddi hastalıkların belirtisi oluyor.

Mide bulantısı hissi tek başına görülebildiği gibi bazı durumlarda kusma, hazımsızlık ve ishal gibi sindirim sistemi şikayetleriyle birlikte ortaya çıkıyor.

Mide bulantısının nedenleri ise şu şekilde sıralanbilir;

Mide-bağırsak enfeksiyonları

Gıda zehirlenmeleri

Ani başlayan gastritler

Mide hastalıkları

Akut gastrit Araç tutmaları İlaç kullanımı (kemoterapi, ağrı kesiciler)

Alkol kullanımı Stres ve anksiyete

Gebelik Vertigo, kulak çınlaması

Migren

Tansiyon ve şeker düşüklüğü

Beyin tümörü Laktoz intoleransı, çölyak hastalığı

MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?

Mide bulantısının belli başlı nedenlerine göre, uygun tedavi yöntemleri uygulanabilir ancak geçmeyen mide bulantıları olduğunda mutlaka bir doktora gitmek gerekiyor.

Evde yapılacak birçok yöntemle yine mide bulantısından kurtulabiliriz. Bu yöntemler ise şu şekilde;

Zencefil çayı:

Mide bulantısı için en etkili yöntemler arasındadır. Zencefili direk koklayarak ya da çayını yaparak mide bulantısı önlenilebilir.

Su içmek:

Mide bulantısını tetikleyen unsurlardan birisi sıvı kaybı olduğu için, bol bol su tüketmek gerekiyor. Bu mide bulantısını geçirmek için etkili yöntemlerden birisidir.

Nane limon:

En etkili yöntem olarak ise nane-limon çayı içilebilir.

Papatya ve rezene çayı:

Mide bulantısını geçirmek için oldukça etkilidir.

Yürüyüş:

Mide bulantısına iyi gelen diğer bir yöntem ise temiz havada yürüyüş yapmak.

Tuzlu yiyecekler:

Tuzlu kraker ya da bisküvi tüketimi, sabah mide bulantıları için en doğal çözüm olacaktır.

Yoğurt:

Kemoterapi nedeniyle mide bulantısı sorunu yaşayanlar için, en etkili besin yoğurt olacaktır.