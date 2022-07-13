Midyat 4 günde 40 bin turist ağırlandı

4 gün boyunca 40 bin yerli ve yabancı turist ağırlayan Midyat'ta Mor Gabriel Manastırı, Mor Barsavmo Kilisesi, Cevat Paşa Camii, Midyat Devlet Konukevi gibi mekanlar büyük ilgi gördü.

Bayram tatili bereketi ile Akdeniz ve Ege sahilleri dolarken aynı yoğunluk doğu illerinde de yaşandı.

Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi tarihi şehirler ziyaretçilerin akınına uğradı.

DHA'nın haberine göre Orta Doğu'daki Süryanilerinin merkezi konumundaki Midyat, Kurban Bayramı'nda büyük ilgi gördü.

4 günde 40 bin ziyaretçi

Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, Müslüman, Hıristiyan ile Ezidi inancına mensup Türk, Kürt, Süryani, Ezidi ve Arap'ın binlerce yıldır birlikte yaşadığı ilçeye bayramda günlük 10 bin, toplamda ise 40 bin turist ziyarete geldi.

Yöreye ait şallar bağlayıp, tarihi yapıları gezen turistler, özellikle dizi ve filmlerin çekildiği Mor Gabriel Manastırı, Mor Barsavmo Kilisesi, Cevat Paşa Camii, Midyat Devlet Konukevi gibi mekanlara büyük ilgi gösterdi.

"Mardin'in havası başka"

Mersin'den ailesiyle birlikte Midyat'ı gezmeye gelen Meryem Dal, ilçeyi çok güzel bulduğunu söyledi. Dal, "Burası, çok farklı güzel. Herkese tavsiye ederim. Kültürlü, her yer çok değişik. Böyle yerleri, her yerde bulamazsınız. Mardin'in havası başka, herkesi bekliyoruz. Bura çok güzel bir yer" dedi.

"Herkesin gelip, görmesi gereken bir yer"

İlçenin tarihi özelliğine vurgu yapan Meliha Çelik de "Tarihi yerler olduğu için insanlar gelip, görmek ve gezmek istiyor. Mesela akrabalarım İstanbul'da yaşıyor, onlar da çok merak ediyor. Görmek ve gezmek istiyorlar. Güzel bir yer, herkese tavsiye ederim. Herkesin gelip, görmesi gereken bir yer " dedi.

İstanbul'dan Midyat'ı gezmeye gelen Abdurrahman Özmen ise daha önce hiç gelmediğini ve meraktan burayı tercih ettiğini söyledi.





























