Midye severler buraya! MasterChef midye dolma tarifi ve püf noktaları...

MasterChef Türkiye'de bugün yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için midye dolma yapacak. Peki Midye dolma nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte midye dolma tarifi...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programında bu hafta çekişmeli olarak devam ediyor. Yarışmacılar potaya girmemek için kıyasıya yarışıyor.

Bu akşam yayınlanacak olan bölümde yarışmacılar, dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek.

Deniz mahsülleri seven vatandaşlar bugünkü bölümü heyecanla izleyecek. Yarışmacılar dokunulmazlık mücadelesinde midye dolma yapacak.

Ülkemizde Ege ve Marmara'da çok sık görülen, sokak lezzetlerinin başında gelen midye dolma tarifi araştırılmaya başladı. Peki midye dolma nasıl yapılır? İşte yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Midye dolma malzemeleri

25 adet midye

İçi için:

1 adet kuru soğan

1 su bardağı pirinç

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı yenibahar

2 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

Üzeri için:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

Midye dolma yapılışı

İlk aşamada dış yüzeylerini bulaşık teli ile iyice temizleyin. Daha sonra geniş bir tencereye tek sıra dizin, 1 su bardağı su ile haşlayın.

Midyelerin arasına bıçağın ucu girebilecek kadar açın ve midyeler süzün. Bu işlemi yapmak için, midyelerin başında bekleyin. Çünkü içinin pişmemesi gerekiyor.

Midyenin içinde, sakalı denilen küçük bir yosun parçası bulunur. Midyenin etine zarar vermeden o parçayı koparıp temizleyin.

Yine hassas bir şekilde midyeleri soğuk sudan geçirin ve süzün. Böylece doldurulmaya hazır hale gelir.

Diğer tarafta ince kıyılmış soğanı sıvı yağda pembeleştirdikten sonra pirinç ve tuz ilave edin, yarım su bardağı suyla pişirin. Ancak çok pişirmemelidir. Çünkü midyelerle de pişecek.

Pişen iç pilavın içine yenibahar ve karabiber ilave edin. Midyeleri doldurmak için iki elle tutup bir kanadını aşağı çevirirken diğer kanadı yukarı çevirin. Bu işlem midyelerin orasında bulunan kasları yırtar ve midyeler doldurulduktan sonra pişerken açılmazlar.

Sonra her midyenin içine yarım yemek kaşığı pilav koyun ve üst üste gelecek şekilde kapatın. Tencereye yerleştirilen midyelerin üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ gezdirin. 1 çay bardağı su ilave edin ve kısık ateşte 20 dakika pişirin.

Pişen ve ılıyan midyeleri ister dolaba koyup soğuttuktan sonra ister sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!

Midye dolma püf noktaları