Midye yemek helal mi, haram mı? Diyanet 'deniz ürünleri' fetvası...

Midye yemek caiz midir sorusu MasteChef ile birlikte yeniden gündemde... Peki midye yemek helal midir? Midye neden haramdır? İşte Diyanet'e göre deniz ürünlerinin tüketimi...

Son zamanlarda sokak lezzetlerinin en popüleri olan midye, Türkiye'nin her yerinde sıklıkla tüketiliyor. Ancak beraberinde gelen tartışmalar da var: Midye helal mi, haram mı?

Bu konu ile alakalı olarak farklı mezheplerin farklı görüşleri vardır. Bununla birlikte Diyanet'in de deniz ürünleri ile alakalı olarak açıklamaları bulunuyor.

Kur'an-ı Kerim'de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.), "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir." (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurmuştur.

Peki midye helal mi? Midye neden haram? İşte Diyanet'in yanıtı...

DİYANETE GÖRE MİDYE YEMEK HELAL Mİ HARAM MI?

Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen "deniz hayvanları" ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi', V, 35).

Şafii mezhebinde konuyla ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır.

Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir. (Remlî Nihayetu'l-Muhtac, VIII, 113,150-152.).